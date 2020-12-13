شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء التخدير والعناية المركزة أقل عرضة للإصابة بكورونا بشكل غير متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مراجعة للبيانات المتاحة المنشورة في مجلة Anesthesia (وهي مجلة لجمعية أطباء التخدير) أ أنه على الرغم من تعرض أطباء التخدير المتزايد لمرضى كورونا، والإجراءات عالية الخطورة إلا أنهم وأطباء العناية المركزة أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وبمراجعة العديد من الدراسات، يقول المؤلفون إن العاملين في مجال الرعاية الصحية في الأدوار التي تواجه المريض معرضون لخطر الإصابة بالعدوى والضرر من كورونا، بمقدار ضعفين إلى 4 أضعاف، وأفراد الأسرة من موظفي الرعاية الصحية معرضون أيضًا لخطر متزايد، ومع ذلك ، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان العمل في دور رعاية صحية يواجه المريض يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة من كورونا



اطباء العناية المركزة

وتشير 3 دراسات منفصلة من أكسفورد وليستر وبرمنجهام وشملت أكثر من 20000 موظف رعاية صحية، إلى أن أولئك الذين يعملون في التخدير والعناية المركزة لديهم أقل من نصف مخاطر الإصابة بالعدوى من الأطباء الذين يتعاملون مع مرضى كورونا في الأجنحة.

ووجدت هذه الدراسات أيضًا معدلات الإصابة أعلى بشكل ملحوظ في كل من الممرضات في الخطوط الأمامية وموظفي التدبير المنزلي مقارنة بأطباء التخدير .

وفي دراسة اسكتلندية عن قبول العاملين في الرعاية الصحية بالمستشفى ، ارتبط العمل في وحدة العناية المركزة مرة أخرى بما يقرب من نصف مخاطر العمل في أدوار" الباب الأمامي ".

وأجرى المؤلفون أيضًا تحليلاً لاستكشاف ما إذا كانت وفيات أطباء التخدير كانت أقل من المتوقع بين عامة السكان وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وباستخدام بيانات من تعداد الكلية الملكية لأطباء التخدير ، و NHS Digital ، ومكتب الإحصاء الوطني ، وقاعدة البيانات الخاصة بهم لوفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية ، قارن المؤلفون عدد الوفيات المتوقعة والملاحظة بين أطباء التخدير في المملكة المتحدة مع مجموعات المقارنة المختلفة.

وكانت الوفيات الإجمالية بين أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة، منخفضة بشكل غير متناسب، تتراوح بين أقل من نصف إلى ربع الوفيات المتوقعة بناءً على أعداد العاملين في هذا التخصص.

ويشير هذا التحليل، إلى أنه بغض النظر عن المجموعة المقارنة المستخدمة ، فإن الوفيات بين أطباء التخدير والمكثفين أقل بشكل ملحوظ من المتوقع ، وبالتأكيد ليست عالية ، كما توقع البعض.

ويقول مؤلفو الدراسة: "يسلط هذا التحليل الضوء على السلامة النسبية لأطباء التخدير والعناية المركزة من الضرر المهني الناجم عن فيروس كورونا، والمخاطر المتزايدة للآخرين الذين يعملون في الأجنحة، سواء في الأدوار السريرية أو غير السريرية."