شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا تمنع أكل الزرافات أو استخدام عظامها في علاج الإيدز لحمايتها من الإنقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد معهد تنزانيا لبحوث الحياة البرية (TAWIRI) في بيان له على موقعه الرسمي أنه بصدد تنفيذ خطة عمل هدفها الحفاظ على الزرافة تبدأ من نهاية من 2020 وتمتد إلى عام 2024 وتعمل على تحسين المعرفة حول بيئة الزرافة، بما في ذلك وفرتها وتوزيعها ونمط استخدام الموائل وتفضيل البحث عن العلف لتحسين الحفظ والإدارة.

وقال البيان أن الزرافة هي الحيوان الأكثر احترامًا في تنزانيا بموجب خطط حماية صارمة، وهي الآن قيد البحث وخطة الحفظ لإنقاذها من الكوارث الطبيعية بما في ذلك وفرتها وتوزيعها ونمط استخدام الموائل وتفضيل العلف لتحسين الحفظ والإدارة في البرية، وإن خطة العمل ستركز أيضًا على علم وظائف الأعضاء والأمراض وتأثيرها على بقاء الزرافة من أجل الحفاظ عليها وإدارتها بشكل أفضل.

وقال البيان إن «الحفاظ على الزرافة في تنزانيا أمر بالغ الأهمية لأن الحيوان مهم للغاية من نواح كثيرة، بما في ذلك دوره كرمز للتراث الطبيعي والوطني لتنزانيا» بالاضافة إلى ذلك، تعتبر الزرافة من الأنواع المهمة للترويج السياحي«، وتضيف الزرافة قيمًا مهمة في قطاع السياحة باعتبارها نوعًا رائدًا يجذب السياح الدوليين.

وأشار البيان إلى أن عدد الزرافات انخفض في تنزانيا في السنوات الثلاثين الماضية بسبب الأنشطة البشرية والصيد غير القانوني، وفقدان الموائل بسبب توسع الأنشطة البشرية والأمراض.

قال الدكتور جوليوس كيو، الباحث التنزاني في مجال الحياة البرية، إن الزرافة، أطول حيوان في العالم، تم إدراجها بين حيوانات العالم التي تواجه عددًا من التهديدات بما في ذلك الأمراض، مضيفاً إن الأمراض التي تصيب الزرافات حاليًا هي مرض أذن الزرافة والأمراض الجلدية التي تم الإبلاغ عنها في متنزهات ميكومي ورواها الوطنية الشهيرة في جنوب تنزانيا.

وكان التعدي على موائل الحياة البرية حافزًا لتسريع فقدان أراضي المراعي للحيوانات البرية مع تهديد انقراض الزرافة بسبب فقدان الموائل الطبيعية.

وتم تصميم خطة عمل حماية الزرافة لتوجيه تنفيذ الأنشطة المحلية والوطنية للحفاظ على الزرافة في تنزانيا، وهي واحدة من أكثر الحيوانات البرية جذبًا للسياح، وهناك حاجة إلى أنواع عديدة من الأنشطة، بما في ذلك إدارة الحفظ، والبحث، والتعليم والتوعية، وإنفاذ القانون وغيرها من استراتيجيات مكافحة الصيد الجائر.

وقدر الباحثون أنه تم العثور على ما بين 20،000 و30,000 زرافة تعيش في تنزانيا اليوم، لكنها تواجه تهديدات كبيرة قد تؤدي إلى انقراضها، نظراُ لأن تنزانيا تفقد 400,000 هكتار من الغطاء الحرجي سنويًا مع انخفاض بنسبة 15 في المائة في الغطاء النباتي الطبيعي في العقد الماضي.

يذكر أن الزرافة حيوانات اجتماعية تعيش في قطعان فضفاضة وغير إقليمية ومفتوحة يتراوح حجمها من عدد قليل من الأفراد إلى أكثر من مائة، وتعتبر الزرافة حيوانًا وطنيًا في تنزانيا، وبالتالي فهي محمية بموجب قانون حماية الحياة البرية رقم 5 لعام 2009، والذي يحظر قتل زرافة أو جرحها أو أسرها أو صيدها، وعلى الرغم من أن دستور تنزانيا لا يذكرها مباشرة على أنها الحيوان الوطني، إلا أن الزرافة هي شعار بارز ومهم في تنزانيا، وتم استخدامه كعلامات مائية على الأوراق النقدية التنزانية الصادرة منذ الاستقلال في عام 1961 إلى سلسلة 2011، ويجري الصيد غير القانوني للزرافات في المقام الأول من أجل اللحوم والجلود والعظام وشعر الذيل في تنزانيا.

وقال باحثون في مجال الحياة البرية في بعض أجزاء البلاد، إن التنزانيين يستخدمون أيضًا منتجات الزرافة في الطب التقليدي، ولا سيما نخاع العظام والأدمغة، والتي يعتقد أنها تعالج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وكان قتل الزرافات على الطريق السريع هو التهديد الآخر الذي تم الإبلاغ عنه لتقليل عدد هذا الحيوان الشهير. من غير الواضح مدى تهديد الطرق التي تقتل الزرافة في تنزانيا، ولكن تم إحصاء مذابح الطرق في مناطق مختلفة حيث تعبر الطرق السريعة موائل الزرافة.