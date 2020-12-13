إسرائيل تحدد موعد التطعيم ضد كورونا.. وفلسطين تسجل أعلى حصيلة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تبكير انطلاق عملية التطعيم ضد فيروس كورونا من 27 ديسمبر الجاري إلى الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو، خلال زيارة إلى مجمّع اللقاحات في تل أبيب، الأحد: "في هذا اليوم لا يسعني إلا أن أقول إننا نخطو خطوات في طريق تبكير موعد إعطاء اللقاحات".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن عملية التطعيم ستبدأ في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتلقت إسرائيل خلال الأيام الماضية دفعة من مئات آلاف اللقاحات من شركة فايزر العالمية.

وقال نتنياهو: "حتى ذلك الحين أرجو الالتزام بالقواعد، والحرص على ذلك، فلا يوجد أي داعٍ لوقوع مزيد من حالات الوفيات، والمآسي والمرضى المصابين بحالات خطيرة بما يتجاوز الحد الأدنى الضروري".

وأضاف: "بدأت نهاية الجائحة تلوح في الأفق".

ومن جهته قال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "لقد شاهدنا هنا مراحل استعداد متقدمة جدًا. وقد تبدأ عملية التطعيم في وقت أبكر، وربما خلال الأسبوع المقبل سنستطيع الشروع في تطعيم الطواقم الطبية".

وأضاف: "في الأيام القليلة المقبلة سنزف لإسرائيل بشرى كونها إحدى الدول الأولى على مستوى العالم التي يتلقى مواطنوها التطعيم".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيان، الأحد: "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 356015، بينهم 2983 وفاة".

من جهتها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن السلطة الفلسطينية ستبدأ تلقي اللقاحات ضد الفيروس مطلع العام المقبل.



وقالت للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الأحد: "تجري وزارة الصحة اتصالاتها مع جميع الشركات التي تم الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية والتي وافقت على 4 لقاحات حتى الآن، فيما اللقاح الصيني تحت الدراسة من قبل المنظمة العالمية".

وأضافت: "سيتم اختيار ما هو أفضل لشعبنا من هذه اللقاحات".

وتوقعت أن "تحصل فلسطين على اللقاحات المطلوبة مع بداية العام المقبل في ظل استمرار الجهود للحصول عليها".

وتابعت: "اللقاح بعد توفره سيكون إجباريا للطواقم الطبية وكبار السن ممن هم فوق 60 عاما ومن لديهم أمراض مزمنة ومرضى السرطان، وبحاجة لموافقة مجلس الوزراء حتى يكون إلزاميا لبقية المواطنين".

وأعلنت الكيلة، في بيان، أنه "تم تسجيل 17 حالة وفاة وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة".



وأشارت إلى أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1233 إصابة بالفيروس في الضفة الغربية و406 إصابات في قطاع غزة.

وقالت: "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية 124 ألفا و641 إصابة تعافى منهم 98 ألفا و518 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1079 حالة.