ألمانيا تواجه كورونا بإغلاق يقلص الحياة العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، عن فرض إغلاق صارم في البلاد ابتداء من الأربعاء المقبل، سيقلص الحياة العامة بشكل كبير.

جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات.



وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا، بالإضافة إلى حظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.

كما اتفقت ميركل مع رؤساء حكومات الولايات خلال المشاورات، على غلق المدارس والحضانات اعتبارا من الأربعاء المقبل على مستوى ألمانيا لمدة 3 أسابيع مبدئيا.

وسيتم السماح باستثناءات وبتقديم الرعاية الطارئة للصغار، وستعمل بعض الولايات بهذه القواعد اعتبارا من غد الإثنين.