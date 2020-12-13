الكويت تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر -بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.



وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله البدر، في تصريح صحفي، أن الترخيص جاء بعد مراجعة اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية.

وأكد البدر أن اللجنة أجرت تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، إضافة إلى مراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، والتحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأشار إلى أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفاعلية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.