شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الآثار الجانبية للتطعيم بلقاح كورونا تزول بعد يومين من الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنيس انسايدر" أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لمتخذي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تمثلت فى الألم في موقع الحقن (84٪) ، والتعب (65٪) ، والصداع (55٪) ، وكانت الآثار الجانبية الأقل شيوعًا للقاح هي آلام العضلات (38٪) ، قشعريرة (34٪) ، آلام المفاصل (24٪) ، والحمى (14٪، وذلك وفقا للوثيقة التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تضمنت منح استخدام الطوارئ للقاح فايزر.

ووفقا للتقرير كانت تقارير الآثار الجانبية أكثر شيوعًا لدى المشاركين في الدراسة الأصغر سنًا (أقل من 55 عامًا) ، واستمرت عادةً لمدة يوم أو يومين فقط ، وتظهر بشكل عام في غضون يومين من التطعيم، وأوضح التقرير يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح الحقن سارية المفعول في الجسم ، مما يوفر حماية قوية وكاملة ضد الفيروس، و أصيب العديد من المتطوعين في التجارب بـفيروس كورونا بعد الحصول على أول جرعة من شركة فايزر ولكن قبل تلقي الجرعة الثانية، لكن بعد أسبوع من الحقنة الثانية ، كان اللقاح أكثر فاعلية في الوقاية من العدوى كانت فعالية اللقاح للدورة المكونة من قطعتين 95٪.

وقالت ديبورا فولر، خبيرة اللقاحات من جامعة واشنطن والتي لم تكن مرتبطة بتجربة فايزر أو مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لها لموقع بيزنس إنسايدر: "هذا مثير للغاية".

وصوتت لجنة من المستشارين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية للتوصية بأن يتلقى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر لقاح فيروس كورونا من شركه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك مما يزيل إحدى العقبات الأخيرة قبل بدء التطعيم في الولايات المتحدة، وفقا لما كشفت عنه وكالة "بلومبرج"، ووفقا للتقرير جاءت أدلت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتصويت في اجتماع طارئ بعد أن أذنت إدارة الغذاء والدواء باستخدام اللقاح.