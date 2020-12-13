شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تسبب هيئة الخدمات البريطانية فى وفاة أمهات جراء عمليات ولادة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر فى صحيفة الاندبندنت البريطانية independent ، عن تورط هيئة الخدمات الصحية البريطانية في التسبب في وفيات الأطفال وحديثى الولادة، نتيجة الموافقة على خضوع الأمهات لعمليات الولادة القيصرية أسفرت عن كسر جماجم الرضع وكسر عظامهم خلال الولادة.

وأوضح التقرير، أن هيئة الخدمات البريطانية، تسببت في العشرات من الوفيات على مدار السنوات الماضية، بعد تلقى نحو 1860 شكوى من العديد من الأسر التي تعرضت الى مضاعفات الولادة ونتج عنها فقدان اطفالهن، حيث تورطت الهيئة في اعتماد الأمهات والنساء الحوامل على الأدوية التي تزيد من قدرتهن على تحمل الألم خلال الولادة، في حين أجبرت العديد منهن إلى الخضوع لعمليات ولادة مؤلمة أدى فيها مستوى "القوة المفرطة" إلى كسر جماجم الأطفال وكسر عظامهم.

وكشف التقرير أيضا أن الأمهات تعرضن للعنف من قبل الأطقم الطبية لدى بعض المستشفيات، وعدم توافر الخدمة والرعاية الصحية التي نتج عنها ارتفاع وفيات حديثى الولادة نتيجة الإهمال.

في حين حذرت لجنة الجودة الشاملة بالمملكة المتحدة، من تدنى الرعاية الصحية، واوصت بتحسين السلامة ، ورفع مستوى الرعاية اللازم للامهات الحوامل وللرضع، للحفاظ على صحتهم .