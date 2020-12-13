شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصنع مصغر للقاح كورونا يمكنه إنتاج 30 ألف جرعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترع المهندسون البريطانيون مصنعًا مصغرًا للقاح كورونا يمكنه إنتاج 30 ألف جرعة في اليوم، ووفقا لتقرير جريدة " Mirror"، صمم الخبراء في King’s College London التقنية الجديدة، لتصنيع لقاحات مثل لقاحات Pfizer / BioNTech، ويمكن لذلك أن ينهي المشاكل اللوجستية لإيصال اللقاح المجمد من المصانع إلى أماكن التوزيع في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن 60 من الأجهزة يمكن أن تنتج جرعات كافية لتحصين الأمة في غضون أسابيع.



تطوير مصنع لإنتاج اللقاح

وصمم الجهاز المبتكر الأستاذ ماكاتسوريس هاريس، وقال: "المصنع صغير بحجم الصندوق حيث يقلل من المساحة والمعدات اللازمة لصنع الكثير من جرعات اللقاح دفعة واحدة.

وأضاف : هذا يعني أنه يمكننا صنع أطنان من اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي، وهو أحد أنواع اللقاحات التي يتم تطويرها لمكافحة كورونا ، تقريبًا في أي مكان حول العالم ، بوتيرة أسرع بكثير مما كان ممكنًا بخلاف ذلك، وهذا يعنى أنه سيتعين علينا تطعيم 1.8 مليار شخص.



المصنع

وأضاف: "لا نعرف إلى متى ستستمر هذه اللقاحات الجديدة، لذا قد نحتاج إلى لقاح كافٍ لإعطائه مرتين سنويًا لسكان العالم، لذلك نحن بحاجة إلى طرق إنتاج جديدة تمامًا مثل المصنع في صندوق.

وتابع: "في البداية كان المشروع حلاً محتملاً لإيصال اللقاحات إلى دول العالم الثالث حيث يمثل التبريد مشكلة، ويمكن سحب الجرعات التي يصنعها الجهاز مباشرة دون تبريد أو تعبئتها في قوارير لتخزينها في الثلاجة أو الفريزر".

ويستخدم الكمبيوتر لخلط السوائل التي يتكون منها اللقاح بكفاءة وسرعة، وهي قادرة على إنتاج 600 لقاح في الدقيقة لأن جرعة لقاح RNA الخاصة بكورونا صغيرة مقارنة بكمية كبيرة من السائل في النوع القياسي.