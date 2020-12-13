شكرا لقرائتكم خبر عن احذر المضاعفات العصبية بعد الإصابة بكورونا.. منها السكتة واضطرابات الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Neurology، عن المضاعفات العصبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، لدى بعد المتعافين، والتي قد ينتج عنها السكتة الدماغية والنوبات واضطرابات الحركة والأمراض الالتهابية، طبقا لما ورد في موقع تايمز أوف إنديا timesofindia.

وأظهرت الدراسة أن بعض الذين يعانون من اعراض متوسطة خلال رحلة اصابتهم بفيروس كورونا، يتعرضون إلى أعراض عصبية شديدة، تشمل المضاعفات الالتهابية والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية، ومشاكل التمثيل الغذائي ، وتفاقم الحالات العصبية الكامنة .

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من شدة وخطورة الأعراض العصبية التي يصاب بها مصابى كورونا، ف‘ن تلك المضاعفات لا تحتاج إلى الدخول إلى الرعاية الحرجة، حيث اشارت إلى أن تلك المضاعفات العصبية تصيب الشباب وكبار السن معا.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن تلك المضاعفات قد تتطور إلى الإصابة بنوبات صرع ونوبات من الخلل الوظيفي في الدماغ يسبب الارتباك والهذيان، كما أصيبت بعض الحالات باضطرابات بالحركة وارتعاش مفاجئ وقصير في العضلات.

وقالت الدراسة إن بعض المصابين تعرضوا للإصابة بالتهاب الدماغ المناعي الذاتي ، وهو مرض نادر ومعقد يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم نفسه، إلا أن هذه الأعراض تتحسن عقب الحصول على الأدوية اللازمة وتلقى الرعاية الصحية المناسبة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة سابقة صادرة عن الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، عن إصابة مرضى فيروس كورونا المستجد، بمشكلات جلدية تلازم المصاب حتى عقب التعافى من الإصابة بالفيروس.