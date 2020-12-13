"موديرنا": سيتم توزيع جرعات من لقاحنا هذا الشهر

الأحد 13 ديسمبر 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية، ستيفان بانسيل إن بعض جرعات لقاح الشركة سيتم تسليمها إلى أوروبا هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يمكن توزيعها حتى تحصل على الموافقات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

