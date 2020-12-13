الكشف عن علاج بسيط لمشكلة الصلع

الأحد 13 ديسمبر 2020

كشفت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن مستخلص البرسيم الأحمر يمكن أن يوقف تساقط الشعر.



ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الخبراء قاموا باختيار 30 رجلاً يعانون من الصلع وأوصوا بوضع 5% من خلاصة البرسيم الأحمر بانتظام على فروة الرأس، وبعد 4 أشهر، حقق المتطوعون نمو شعر بنسبة 13% وانخفاض تساقط الشعر بنسبة 29%.

وأضافت الصحيفة أن تجربة أخرى شملت 109 سيدات بعد سن اليأس، ووفقا للنتائج المتحصل عليها، أدى استخدام المستخلص لمدة 90 يوما إلى تحسين بنية ومظهر وجودة الشعر بشكل كبير، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية".

ويوصي العلماء باستشارة الطبيب قبل استخدام المنتج، على الرغم من التأثير الإيجابي الواضح للمستخلص.