احمِ نفسك 6 أسباب للإصابة بالهشاشة

هشاشة العظام مشكلة تعاني منها الكثير من النساء.. إليك الأسباب الرئيسية للإصابة بالهشاشة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي...

1 - العمر...

وفقاً لتقرير نشره الموقع يصنف مرض هشاشة العظام بشكل رئيسي إلى نوعين هشاشة عظام أولية وهشاشة ثانوية، والسبب في هشاشة العظام الثانوية العمر بعد سن الخمسين تفقد السيدات كثافة عظامهن بمعدل يتراوح بين 0. 5 و1 في المائة سنوياً. يحدث هذا لأن الجسم لا يستطيع إعادة بناء العظام بنفس المعدل الذي كان عليه قبل سن الخمسين والذي يحدث بسبب فقدان هرمون التستوستيرون، حيث يتم إنتاج كمية صغيرة من الإستروجين أيضاً، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين بناء العظام وإعادة العظام.

2. النظام الغذائي

تلعب عاداتك الغذائية دوراً رئيسياً في صحة عظامك. قد يؤدي نقص الكالسيوم وفيتامين (د) في نظامك الغذائي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام؛ لأن كليهما يلعب دوراً أساسياً في صحة العظام. يساعد فيتامين (د) على امتصاص الطعام الذي نأكله والكالسيوم ضروري لبناء عظام أقوى وجعلها أقل عرضة للكسر.

3. عدم ممارسة الرياضة...

عدم ممارسة الرياضة يمكن أن يجعل العظام أكثر هشاشة وعرضة للكسر، عليك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً للحفاظ على قوة عظامك. حاول الركض والجري والمشي لمسافات طويلة ورفع الأثقال وما إلى ذلك.

4... بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان وحرقة المعدة وكذلك المنشطات يمكن أن تكون سبباً لفقدان العظام. إذا كنت تستهلك هذه الأدوية، فحاول ممارسة المزيد من التمارين؛ واستهلاك المنشطات وأدوية حرقه.

5... تجنبي التدخين... تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم على أساس يومي. ضمان كمية كافية من فيتامين حيث تعمل العظام والعضلات بشكل جيد.

6... تجنب الحركة بسرعة كبيرة وتجنب ممارسة التمارين التي تتضمن لك الانحناء للأمام أو الخلف لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري. لا ترفعي الأوزان فوق 5 - 6 كجم في وقت واحد وتجنبي ممارسة الأنشطة التي قد يكون لها فرص سقوط لك لأنه قد يسبب كسراً.