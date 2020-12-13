شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون عن الوقت الأنسب لتنظيف الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

ذكر موقع “هيلث لاين” المختص في الشؤون الصحية، أن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الفطور مباشرة “أمر محفوف بالخطر”، والأفضل من الناحية الصحية إرجاء ذلك لبعض الوقت ، بحسب سكاي نيوز .

وأوضح ، أن الأفضل لصحة الأسنان هو أن نغسلها بعد 30 دقيقة أو حتى ساعة، من إنهاء تناول وجبة الفطور.

وأشار إلى أن الخطر يكمن في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان ، وتسبب هذه المواد الحمضية ضعفا في مادة “الإيناميل” الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها.

وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقي للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

ويقول الخبراء إن هذه المادة تتأثر بشدة عندما يقوم الإنسان بتناول المواد الحمضية مثل عصير البرتقال، إضافة إلى الفواكه المجففة والخبز والحلويات.

وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان، بتنظيف الأسنان بعد ساعة من وجبة الفطور، لا سيما عند تناول أطعمة حمضية.