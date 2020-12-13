شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى فطرية نادرة بين مصابى كورونا بالهند تسبب الوفاة وانتفاخ العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير صادر عن موقع "indiatimes"عن ظهور عدوى فطرية نادرة وخطيرة تصيب مرضى فيروس كورونا، مما يزيد من معركة البقاء بين المصابين بالفيروس المستجد، داخل الهند التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات.

وحذرت وزارة الصحة الهندية من عدوى فطرية قاتلة تفترس مصابى فيروس كورونا، والتي تشمل اعراضها التهاب بشبكية العين، ناتجة عن الإصابة بفطر مخاطى والذى يعد عدوى نادرة الحدوث تصيب المصابين بالفيروس المستجد أو المتعافين منه، وقد تودى بحياة بعض الحالات التي تتعرض الى مضاعفات شديدة.

وأكدت وزارة الصحة الهندية أن العدوى النادرة تنتشر بين الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 34 الى 47 عاما، والتي تبدأ بألم شديد بالعين يتطور الى انتفاخ شديد بتلك المنطقة، حيث تتطور المضاعفات في غضون ثلاثة أيام من الإصابة، وتهاجم أصحاب الأمراض المزمنة بشدة، خاصة مرضى السكر.

وأشار التقرير إلى أن 50% من المصابين بالعدوى الفطرية يتعرضون للوفاة، والانتكاسات الصحية الشديدة، خاصة الذين يعانون من مرض السكرى والذين يتناولون جرعات عالية من المنشطات والمناعة بشكل عام، والتي ينتج عنها خلل التنظيم المناعي والالتهاب المفرط.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت بيانات وزارة الصحة الهندية الجمعة الماضية نحو 29398 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات إلى 9.8 مليون.

كما تسعى الحكومة المركزية الهندية الى تفعيل منصة رقمية جديدة تسمى "CO-WIN" لتوصيل لقاح COVID-19 للمواطنين، كما تسعى الى تفعيل تطبيق جوال جديد يحمل نفس الاسم سيسمح للأشخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح، فيما سيتم استخدام المنصة لتسجيل بيانات اللقاح وستشكل قاعدة بيانات للعاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا.