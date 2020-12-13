تكبير المؤخرة بعيداً عن عمليات التجميل.. بهذه الطرق

هل ترغبين في تكبير المؤخرة أو الأرداف لتحصلي على طلة مثير وجذابة على طريقة النجمات؟ لقد أصبح بإمكانك تحقيق هذه الرغبة، لكن أهم ما في الأمر أنك ستحصلين على أرداف كبيرة بعيداً عن عمليات التجميل التي تكلفك أموالاً طائلة، وذلك من خلال خلطات طبيعية سنعرّفك في ما الى طريقة تحضيرها في المنزل. فواظبي على تطبيقها وستحصلين على أفضل النتائج بسرعة مذهلة.

خلطة العسل والسمسم

اخلطي ملعقتين كبيرتين من السمسم وملعقتين كبيرتين أخريين من السمسم. استمري في خلط المكونات الى أن تصبح متجانسة. بعدها، واظبي على تناول ملعقتين من هذا الخليط مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، وذلك لمدة 20 يوماً.

خلطة الحلبة والخميرة

امزجي ملعقة كبيرة من كل من الخميرة والحلبة المطحونة مع نصف كوب من المياه. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على عجينة متماسكة. بعدها، طبقي العجينة على أردافك واتركيها لمدة ساعتين. من ثم، شطفي جسمك بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرة يومياً لمدة أسبوعين.



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خلطة زيت جنين القمح والحلبة

في وعاء على النار، اغلي ربع كوب من الماء، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الحلبة. اتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق. بعدها، ارفعيه عن النار وضعيه جانباً. وحين يصبح فاتراً، أضيفي إليه ملعقة صغيرة من كل من الخميرة وزيت جنين القمح، مع الحرص على تحريكه جيداً لتمتزج المكونات مع بعضها البعض. من ثم، طبقي نصف كمية المزيج الذي حصلت عليه على منطقة الأرداف واتركيها حتى تجف، بعدها، طبقي الكمية المتبقية من المزيج على أردافك مجدداً، مع تدليكها بحركات دائرية هادئة لمدة عشر دقائق. من ثم، انتظري لمدة ساعتين وشطفي جسمك بالماء الفاتر.

طبقي هذه الخلطة مرة يومياً لمدة أسبوعين.

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