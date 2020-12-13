شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تجفيف الخضار بـ«القلي».. ويوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن الفواكه المجففة لا تفقد خواصها، محذرًا من تجفيف الخضار عن طريق القلي بالزيت.

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الفواكه المجففة هي نفس الفاكهة الطبيعية، ولا تفقد خواصها، ولكن تتركز فيها السكريات أكثر بسبب فقدان الجزء المائي منها وترّكز السكريات أكثر.

وتابع الخضيري قائلًا: إن الخضار المجفف هو نفسه الطازج، لكن الخطورة إذا تم تجفيفه بالقلي في الزيت، فيتشرب الزيت ويتغير، ناصحًا بتناولها في شكلها الطبيعي.