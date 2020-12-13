تفشي إنفلونزا الطيور في 10 محافظات يابانية.. وإعدام 2.5 مليون دجاجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السلطات الصحية اليابانية تفشيا جديدا لإنفلونزا الطيور في محافظة شيجا، لتكون المحافظة العاشرة التي يتفشى فيها هذا المرض خلال 2020.
وذكرت وكالة كيودو أن وزارة الزراعة والغابات اليابانية عقدت اجتماعا اليوم الأحد حول انتشار إنفلونزا الطيور وتعهدت بمساعدة إدارة محافظة شيجا في مكافحة تفشي هذا المرض.
يذكر أنه تم اكتشاف حالات تفشي العدوى في المحافظات اليابانية: كاجاوا، ميازاكي، نارا، فوكوكا، هيوجو، أويتا، هيروشيما، واكاياما وأوكاياما.
وتم إعدام أكثر من 2.5 مليون دجاجة في هذه المناطق.
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