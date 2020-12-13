كورونا حول العالم.. الوفيات تقارب 1.6 مليون بأمريكا ورئيس كوريا الجنوبية يعتذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 72 مليونا و109 آلاف و884 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و611 ألفا و637 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 مليونا و492 ألفا و871 حالة، الأحد.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

وفيات كورونا تقارب 1.6 مليون في أمريكا

تبدأ المستشفيات ومراكز أمريكية أخرى اعتبارا من صباح الإثنين بتسلم لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد لتطعيم ملايين الأمريكيين.

يأتي ذلك فيما قارب عدد الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) 1.6 مليون حالة.





وتنطلق حملة التلقيح في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تسجيلا للوفيات مع 297 ألفا و697 ضحية.

وارتفعت الإصابات في الولايات المتحدة بشكل صاروخي مع 1,1 مليون حالة مثبتة جديدة في الأيام الخمسة الأخيرة، وبات عدد الوفيات يقارب 300 ألف.

كورونا في إيطاليا

تجاوزت إيطاليا بريطانيا لتصبح أكثر دولة أوروبية تضررا على صعيد الوفيات.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيريانزا "أنا قلق بالنسبة لأسبوعي أعياد الميلاد".

وحذر رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيلفيو بروزافيرو "ينصح بعدم إقامة مآدب غداء تضم عشرات الأشخاص. يجب اعتماد الحذر الشديد وعدم التنقل كثيرا والتنبه جيدا عند لقاء أشخاص من خارج دائرتنا الضيقة".





وفي الأيام السبعة الأخيرة، كانت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تسجيلا للوفيات بـ(كوفيد-19) مع 4,522 وفاة تليها روسيا (3,769) ثم ألمانيا (2,949)، فالمملكة المتحدة (3,012) وبولندا (2,815).

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي الولايات المتحدة (2599) وإيطاليا (761) والمكسيك (693).

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت كوريا الجنوبية 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو رقم قياسي ومرتفع لليوم الثاني تواليا، في الوقت الذي تجتهد فيه البلاد لصد موجة ثالثة من (كوفيد-19).

وكانت البلاد قد عُدت في وقت سابق نموذجا يحتذى به لمكافحة انتشار الوباء، وفي التزام الشعب بإجراءات التباعد الاجتماعي وإرشادات أخرى على نطاق واسع.

لكن عودة التفشي التي رُصدت في العاصمة سيؤول والمناطق المحيطة بها دفعت بالرئيس مون جاي إن إلى تقديم اعتذار للشعب عبر فيسبوك، لفشل إدارته في احتواء الموجة الأخيرة.





ووصف الرئيس الوضع السبت بأنه "خطير للغاية" بعد تسجيل 950 إصابة جديدة، وهي الزيادة اليومية الأكبر منذ بدء تفشي الوباء.

وتم كسر الرقم القياسي المسجل السبت بالإبلاغ عن 1002 إصابة جديدة الأحد نتيجة عدوى محلية، وسجلت نحو 786 إصابة في منطقة سيول الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة.

أرقام عطلة نهاية الأسبوع جاءت في أعقاب تسجيل السلطات ما بين 500 إلى 600 إصابة على مدى عدة أيام، على الرغم من تشديد الحكومة لإجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 30 ألفا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 9 ملايين و857 ألفا و29 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 291 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفا و19 حالة.

24 إصابة في البر الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها، أن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض، السبت.





وخرج 11 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني، السبت، بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى السبت، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86725 حالة، بينهم 306 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81785 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي، ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.