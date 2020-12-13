شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن كسر الأنف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنف المكسور، يعرف أيضًا باسم الكسر الأنفي، عبارة عن كسر أو شق في عظام الأنف غالبًا ما تكون العظام الموجودة فوق جسر الأنف، تتضمن الأسباب الشائعة لحدوث كسر الأنف؛ الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، وحوادث السيارات ويمكن أن يتسبب الأنف المسكور في حدوث ألم مصحوب بتورم وكدمات حول منطقة الأنف، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الأنف المكسور حسب ما ذكره موقع mayoclinic.

س:ما هى أعراض الإصابة بالأنف المكسور؟

ج:1:ألم أو إيلام عند اللمس، بالأخص عند لمس الأنف.

2:تورم الأنف والمناطق المحيطة.

3:نزيف الأنف.

4:كدمات حول الأنف أو العين.

5:اعوجاج أو خلل في الأنف.

6:صعوبة في التنفس عن طريق الأنف.

7:إفراز المخاط من الأنف.

8:الشعور بانسداد إحدى أو كل من مسلكي الأنف.

س:متى تزور الطبيب؟

اطلُبِ العِناية الطبيَّة العاجلة إذا تعرَّضْتَ لإصابةٍ في الأنف مصحوبةً بما يلي:

1:إصابة في الرأس أو الرقبة بحيث يُمكن ملاحظتُها من خلال الصُّداع الشديد أو ألَمِ الرَّقبة الشديد أو التَّقيُّؤ أو فُقدان الوعي.

2:صعوبة في التنفُّس.

3:نزيف لا يُمكن إيقافه.

4:تغَيُّر ملحوظ في شكل الأنف مع عدَم تعلُّق هذا التغيُّر بتورُّم كأن يكون الأنف مُعوجًّا أو مُلتويًا.

5:خروج سائل مائي شفَّاف من الأنف.

س: ما هى الأسباب الشائعة لكسر الأنف؟

1:الإصابة من رياضات تتطلب الاحتكاك الجسدي، مثل كرة القدم أو الهوكي.

2:المشادات البدنية.

3:حوادث السيارات.

4:حالات السقوط.

5:يمكن أن يحدث كسر الأنف أيضًا نتيجة الاصطدام بشيء ثابت، مثل الباب أو الجدار، أو من خلال اللعب الخشن، كالمصارعة.

س: ما هى عوامل الخطر؟

أي نشاطٍ يُعرضك لإصابةٍ في الوجه سيزيد احتمالية انكسار أنفك. تنطوي بعضٌ من تلك الأنشطة على:

1:الألعاب الجماعية، مثل كرة القدم والهوكي، خاصةً عند اللعب دون خوذةٍ تحمي وجهك.

2:الاشتباك في شجارٍ جسدي.

3:قيادة الدراجة.

4:رفع الأوزان الثقيلة، خاصةً إذا لم يكن معك رفيق تمرينٍ يساعدك.

5:قيادة أي مركبةٍ متحركة، خاصةً بدون ربط حزام الأمان.





س: ما هى مضاعفات كسر الانف؟

1:انحراف الحاجز الأنفي. قد يَتسبب كسر الأنف في انحراف الحاجز الأنفي، وهي حالة تحدث عند تغير موضع الجدار الرفيع الذي يُقسم جانبي الأنف (الحاجز الأنفي)، مما يضيق المجرى الأنفي، يُمكن أن تُساعدك الأدوية، مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين، على تخفيف أعراض انحراف الحاجز، ولكن الجراحة مطلوبة لعلاج الحالة.

2:التجمع الدموي، في بعض الأحيان تَتكون تجمعات من الدم المتجلط داخل الأنف المكسورة، وتَخلق حاله تُسمي ورم دموي في الحاجز الأنفي يُمكن أن يَسد الورم الدموي في الحاجز الأنفي إحدى فتحتي الأنف أو كليهما يَتطلب الورم الدموي في الحاجز الأنفي تصريفًا جراحيًّا عاجلًا لمنع تلف الغضروف.

3:كسر الغضروف إذا كان الكسر بسبب صدمة قوية، كحادث سيارة مثلًا، فقد يُسبب لك أيضا كسرًا في الغضروف. إذا كانت الإصابة شديدة بشكل يَتطلب العلاج الجراحي، فيَجب على الجراح معالجة إصابات العظام والغضاريف معًا.