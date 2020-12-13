مقتل شخصين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة نائب أفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت عبوة ناسفة، صباح الأحد، في سيارة نائب بالبرلمان الأفغاني بالعاصمة كابول ما أسفر عن مقتل سائقه وحارسه الخاص.

وقالت وسائل إعلام أفغانية إن "الانفجار كان بسبب لغم أرضي مغناطيسي استهدف سيارة النائب بالبرلمان الأفغاني توفيق وحدت، في الحي الخامس عشر بالعاصمة كابول".

ولم تعلن أي جماعة أو جهة أو حركة مسؤوليتها عن التفجير بعد.

وتجري الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان المسلحة محادثات سلام منذ أكثر من شهرين بهدف وضع حد لعقود من الحرب، ورغم ذلك يتواصل الصراع العنيف.



والسبت، أعلن طرفا المفاوضات الجارية بين طالبان والحكومة الأفغانية، اليوم السبت، تعليق المحادثات مؤقتا حتى 5 يناير/كانون الثاني.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت أيضا، مقتل 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.

