شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا»: احتضان 7 شركات تكنولوجية ناشئة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن قبول 7 مشروعات تكنولوجية ناشئة جديدة فى حاضنة أعمال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع للهيئة، وذلك بعد فوزها بالنسخة الثامنة والعشرين من مسابقة خطط الأعمال «ستارت آى تى» (Start IT). وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مناخ ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة فى مصر شهد ازدهارًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى هذا الصدد.

وأشار «محفوظ» إلى أن نمو ونضج منظومة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى فى مصر ساهم فى جعل الشركات الناشئة أكثر استعدادًا وصمودًا أمام التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا والذى بدوره كان محفزًا لتسريع عمليات التحول الرقمى وتبنى جميع القطاعات استراتيجيات جديدة تحفز على استخدام الحلول الرقمية.

ويُعد برنامج Start IT أحد البرامج التى تعمل على تعزيز قطاع الشركات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا من خلال مساعدة رواد الأعمال على تجاوز التحديات وخاصة التى تواجههم فى المراحل الأولى لإنشاء الشركات. ويتم تنظيم المسابقة كل ثلاثة أشهر، حيث يتم استقبال خطط أعمال رواد الأعمال وأصحاب النماذج الأولية والمفاهيم المثبتة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة ومشروعات تجارية ناجحة.

ويحظى الفائزون بخدمات متنوعة ممولة بالكامل من قبل الهيئة، حيث يتم احتضان مشروعاتهم فى حاضنات المركز لمدة عام، بالإضافة إلى الحصول على دعم مادى وخدمات عينية فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة كمبيوتر وخدمات تسويقية.