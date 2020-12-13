«أورانج مصر» توفر خطوط المحمول للتابلت التعليمى مجانا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت أورانچ مصر خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوى الذين يستعدون لبدء عام دراسى جديد، بما يخدم تفعيل «التابلت التعليمى» الذى تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة هذه المرحلة.
وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بـ5 جنيهات فقط حصرياً للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصرى. وقال أحمد العبد، نائب رئيس أورانچ مصر للقطاع التجارى إن الشركة تساهم فى دعم تطوير التعليم وأدواته وتقنياته.
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