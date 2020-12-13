شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للكيوى تجعله الفاكهة المفضلة في فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكيوى من أشهر أنواع الفاكهة التي توجد بكثرة خلال فصل الشتاء، حيث أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الاساسية لصحة الجهاز المناعي، بحسب ما ذكر موقع timesnownews في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكيوى على صحة الجسم في موسم الشتاء وهى:

فوائد الكيوى على صحة الجسم في الشتاءيحسن الهضم

الكيوي مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد هذه الفاكهة في تحسين صحة القناة الهضمية والتي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في تحسين الهضم عن طريق منع المضاعفات مثل الغازات والإسهال والغثيان والانتفاخ والإمساك.

تقوية المناعة

الكيوي هو مصدر لفيتامين سي، وفيتامين سي يعمل عندما يتعلق الأمر بخصائص تعزيز المناعة، أدخل الكيوي في نظامك الغذائي للحصول على جرعتك الأساسية من فيتامين سي.

صحة القلب

يمكن أن يساعد الكيوي في إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم علاوة على ذلك، يمكنه المساعدة في الحفاظ على وزن صحي، نظرا لكونه غني بالمغذيات، فيمكن أن يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد لعلاج الربو

يمكن لأي شخص يعاني من الربو أن يستفيد بشكل كبير من الكيوي، لأنه يمكن أن يساعد في تهدئة النظام بسبب وجود مضادات الأكسدة وفيتامين سي بسبب خصائصه المعززة للمناعة، ويمكن أن يساعد الكيوي في مكافحة الحساسية بشكل فعال.

صحة العين

يؤدي الكيوي في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة عينيك، حيث يحتوى الكيوي على لوتين وزياكسانثين المعروفين بتعزيز الرؤية الصحية علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الكيوي في مكافحة التنكس البقعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.