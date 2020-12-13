أمريكا تباشر الإثنين حملة التلقيح ضد كورونا

الأحد 13 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات الأميركية السبت أن أولى الدفعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 الذي أعطي الجمعة الضوء الأخضر في الولايات المتحدة، ستصل صباح الإثنين إلى مراكز التلقيح التي ستباشر فورا بإعطاء اللقاح للأميركيين.



وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية ”وارب سبيد“ التي أطلقتها الحكومة الأميركية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 ”بدأت عمليات التوزيع“ وستصل ”الشحنات الأولى صباح الاثنين“.

وتابع ”نحن واثقون بنسبة مئة بالمئة أننا سنتمكن بموجب الخطة الموضوعة من توزيع اللقاح على الأميركيين“ اعتبارا من الإثنين.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أكد مساء الجمعة عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك، أن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم في غضون 24 ساعة، أي يوم السبت.

وبعد ضغوط مارسها ترامب، أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية ”إف دي إيه“ مساء الجمعة موافقتها على استخدام اللقاح.

وقال رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية ستيفن هان ”لقد عملنا سريعا نظرا لحالة الطوارئ التي تشكّلها هذه الجائحة، وليس بسبب ضغط خارجي ما“.

وبذلك أصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر/بايونتيك الأميركية-الالمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض ان تعطي وكالة الادوية الاوروبية موافقتها بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر.

وقال الجنرال بيرنا ”يمكننا أن نتوقع تلقي 145 موقعا في الولايات اللقاح الاثنين، و425 موقعا إضافيا الثلاثاء. والمواقع الـ66 الأخيرة ستتلقى اللقاح الأربعاء“، موضحا أن المرحلة الأولى من حملة التلقيح ستشمل حوالى ثلاثة ملايين شخص.