شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تحذيرية لمعاناة الطفل أو المراهق من مرض نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه بعض المراهقين والأطفال خطرا أكبر للإصابة بالأمراض النفسية بسبب الاستبعاد أو التمييز والوصمة والظروف المعيشية والتعليمية، وفقا لموقع timesnownews، ويوضح التقرير التالي أنواع الاضطرابات والأمراض النفسية التى تصيب الأطفال والمراهقين وأعراضها.

أبرز الأمراض والاضطرابات النفسية التى تصيب الأطفال والمراهقينالاضطرابات العاطفية

بصرف النظرعن القلق والاكتئاب، يمكن أن تؤدي الاضطرابات العاطفية لدى المراهقين أيضا إلى الغضب والإحباط والتهيج.

اضطرابات الأكل

تنتشراضطرابات الأكل بين الإناث أكثر من الذكور، ويمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل إلى تطور حالات مثل اضطراب الأكل بينهم، والنهام العصبي، وفقدان الشهية العصبي.



الاضطرابات النفسية

اضطرابات الشخصية

عادة ما تدخل اضطرابات الشخصية حيز التنفيذ خلال فترة المراهقة المتأخرة أو بداية البلوغ يمكن أن يؤدي إلى السلوك المعادي للمجتمع، واضطراب الشخصية الحدية، والبارانويا.

اضطرابات المزاج

في اضطرابات المزاج ، يؤدي التغيير السريع في الحالة المزاجية إلى التأثير السلبي على الحالة النفسية للطفل، وغالبا ما تؤدي اضطرابات المزاج إلى اضطراب المزاج الدوري والاضطراب ثنائي القطب واضطراب الاكتئاب الشديد.



اضطرابات

اضطرابات القلق

من أهم أنوع الاضطرابات هو التي متعلق بالقلق التي تؤثر بشكل كبير بين المراهقين إلى القلق العام والرهاب والقلق الاجتماعي.

الإدمان

كما يؤدي الإدمان أكثر من مشكلة بشكل عامة على سبيل مثال تعاطي المخدرات مثل التبغ والمواد الأفيونية والكحول وما إلى ذلك.



اضطرابات

أعراض وعلامات تحذيرية تشير لإصابة الطفل والمراهق باضطرابات نفسية

-الإعياء والتعب

-التغييرات في النوم

-فقدان الشهية

-عدم وجود الحافز

- قلة التركيز

-بداية الشعور بالذنب

-أفكار انتحارية

-الشعور بالقلق أو الحزن أو الفراغ