شكرا لقرائتكم خبر عن ما السر وراء ظهور حب الشباب بشكل مفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تصيب الأشخاص وخصوصا المراهقين وهو مصطلح واسع لأنواع من البثور التي لها أعراض مختلفة، فالرؤوس البيضاء تتكون عندما تتأثر المسام المغلقة بالزيت وخلايا الجلد الميتة يظهر على شكل نتوء أبيض على سطح الجلد، أما الرؤوس السوداء فتتحول إلى اللون الأسود عندما يتفاعل الزيت وخلايا الجلد الميتة مع الأكسجين الموجود في الهواء، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك اسباب مختلفة لظهور حب الشباب بشكل مفاجئ وهى:

ما الذي يسبب حب الشباب؟

يظهر حب الشباب عندما يسد زيت الجلد وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا مسام الوجه والجسم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء أو البثور أو العقيدات أو الخراجات، تشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب الهرمونات والاحتكاك والنظام الغذائي والإجهاد والأدوية والوراثة.

حتى لو فهمت كيفية ظهور حب الشباب (الزيت + خلايا الجلد الميتة = انسداد المسام) ، فقد تتساءل عن سبب تكسير بشرتك بينما يبدو أن الأشخاص الآخرين يتمتعون دائمًا ببشرة صافية.

يمكن أن يؤدي عدد من العوامل إلى تفاقم حب الشباب أو زيادة خطر إصابتك.

1:التغيرات في مستويات الهرمونات (أثناء البلوغ أو الحيض) حيث يؤدي تغيير الهرمونات إلى زيادة إفراز الغدد الدهنية.

2:مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالشعر مستحضرات التجميل الدهنية يمكن أن تسد مسامك ، مما يجعلك عرضة للإصابة بالبثور.

3:وجود تاريخ عائلي لحب الشباب يبدو أن هناك علاقة بين حب الشباب والجينات لذلك إذا كان والداك يعانيان من حب الشباب ، فيمكنك أيضًا.

4:قد يكون لديك حب الشباب إذا كنت تتناول أدوية أخرى مثل الكورتيكوستيرويدات أو الليثيوم .