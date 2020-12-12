إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيطاليا، السبت، أعلى حصيلة من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ بداية تفشي الوباء بإجمالي 64036 وفاة، متخطية بريطانيا.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي، السبت، عن 649 وفاة جديدة خلال 24 ساعة و1903 إصابة.

وعلى مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك فقط أكثر تضررا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.



ووفق البيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس حول أوروبا، تجاوزت إيطاليا، السبت، المملكة المتحدة (64026 وفاة) تليها فرنسا (57567) وإسبانيا (47624) وروسيا (46453) وبولندا (22676).

وخلال الأيام السبعة الماضية، بين الدول الأوروبية، سجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الجديدة جراء "كوفيد-19" مع 4522 وفاة، متقدمة على روسيا (3769) وألمانيا (2949) والمملكة المتحدة (3012) وبولندا (2815).

ومنذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت إيطاليا أكثر من 25 ألف وفاة (25418) أو ما يعادل تقريبا الحصيلة الإجمالية بين 2 نيسان/أبريل ونهاية تشرين الأول/أكتوبر (25463).

وتسجل بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 154 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بيرو (111) وإيطاليا (106) وإسبانيا (102).

وسجلت المملكة المتحدة 94 وفاة لكل 100 ألف نسمة.