الحليب الذهبي.. خلطة تحسين جهاز المناعة و7 فوائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحليب الذهبي Golden Milk، أو حليب الكركم، مشروب أصبح رائجاً في السنوات الأخيرة، لغناه بالخصائص الصحية المفيدة للجهاز المناعي.

بالإضافة إلى كونه مشروباً لذيذاً ومثالياً للحصول على الدفء في أيام الشتاء الباردة، فهو غني أيضاً بالخصائص المفيدة لجسمنا في أوقات التغيرات الموسمية خاصة عند تناوله بانتظام بفضل مكوناته، والتي هي عبارة عن مزيج من التوابل مثل القرفة والهيل والزنجبيل والفلفل الأسود والقرنفل والكركم، والحليب والعسل الأبيض.





ويعدد خبراء الغذاء والصحة العديد من الفوائد الصحية لمشروب الحليب الذهبي، وفقاً لموقع "today" الإيطالي، والتي من أبرزها:

1- يساعد الحليب الذهبي على تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي وأعراض الأنفلونزا، مما يجعله علاجاً ممتازاً للسعال والتهاب الحلق ونزلات البرد، خاصة في هذا الوقت الحرج من العام جراء وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

2- يعمل الحليب الذهبي على تنظيف وتنقية الكبد وتحسين وظائفه.

3- في الطب الهندي القديم "الأيورفيدا" يعتبر الحليب الذهبي مضاداً طبيعياً للالتهابات والتشنجات وقادراً على تهدئة آلام العضلات وآلام الدورة الشهرية والصداع.

4- يعزز الحليب الذهبي عملية الهضم، لذا يمكن أن يكون مشروباً مثالياً لما بعد الوجبات.

5- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع الأمراض المختلفة التي تصيب القلب.





6- يعتبر العسل والكركم من المضادات الحيوية الطبيعية، وهذا هو السبب في أن الحليب الذهبي يمكن أن يساعد على تقوية جهاز المناعة ويوصى به بشكل خاص خلال التغيرات الموسمية التي يصحبها فترات من التوتر والقلق.

7- يساعد على تنظيم نشاط التمثيل الغذائي ومن ثم تعزيز الحفاظ على الوزن الصحي.





