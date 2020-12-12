شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة امريكية تطور آلة حاسبة تحدد الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، آلة حاسبة جديدة تساعد في تخفيض معدلات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، حيث تساعد الألة الجديد عبر الإنترنت في تحديد من يجب أن يحصل على اللقاح أولا، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.وتوقع الباحثون أن تنجح الآلة الجديدة في تقدير مخاطر الوفاة على مستوى الفرد والمجتمع بسبب الوباء العالمى، حيث ستمكنهم من إعطاء الأولوية لمجموعات معينة للتطعيم عند توافر اللقاحات الفعالة.





وتعتمد الآلة الجديدة على معلومات من الدراسات الكبيرة الحالية لتقدير مخاطر وفيات كورونا للأفراد، مستندة على العمر والجنس والعوامل الاجتماعية الديموغرافية ومجموعة متنوعة من الظروف الصحية المختلفة، كما أنها تسهم في تحديد العوامل المرتبطة بكل من مخاطر العدوى المستقبلية والمضاعفات بعد الإصابة.

واستعانت حاسبة المخاطر الجديدة بالعديد من الخرائط التفاعلية لعرض الأرقام ونسبة الأفراد على مستويات مختلفة من المخاطر عبر المدن والمقاطعات والولايات الأمريكية، بحيث تسمح لصناع القرار بالدول في وضع خطط محددة لتوزيع اللقاحات على المواطنين، وحماية الأفراد المعرضين لمخاطر عالية .

وتتيح الآلة الحاسبة للمستخدمين حساب مخاطر الوفيات للأفراد من خلال الجمع بين المعلومات حول العوامل على المستوى الفردي مع ديناميكيات الجائحة على مستوى المجتمع، وبالتالي عندما تصيب موجة كبيرة من العدوى السكان، فإن تقديرات المخاطر للأفراد سترتفع في هذا المجتمع.