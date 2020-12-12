شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة غنية بفوائد الكولين للحوامل.. السلمون والبيض الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكولين من العناصر الغذائية الرئيسية أثناء الحمل إلى جانب البروتينات والكالسيوم وأحماض وحمض الفوليك، ومع ذلك، فإن دور هذه المغذيات الحيوية غير معروف للكثيرين خلال فترة ما قبل الولادة ولكن، في السنوات الماضية، تم التعرف على فوائد الكولين للحمل على نطاق واسع في التوليد وطب الأطفال.

كما يساعد تناول الكولين أثناء الحمل في العديد من وظائف المشيمة مثل نمو دماغ الجنين والوقاية من العيوب الخلقية، يمكن أن يؤدي نقص الكولين إلى اضطرابات نمو الجنين مثل تسمم الحمل وتقييد النمو داخل الرحم.

وفى خلال السطور التالية نرصد في هذا التقرير، أهم 6 أطعمة وفوائد غنية بالكولين للنساء الحوامل وفقا لموقع boldsky.

البيض

يعتبر البيض هو المصدر الأساسي لمادة الكولين، من بين صفار وبياض، يحتوي السابق على هذه العناصر الغذائية الحيوية بينما لا يحتوي الأخير على أي كمية، ومن مقدار الكولين تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على 147 مجم لكل وجبة.



البيض

الصنوبر

يعتبر الصنوبر من المصادر الأساسية للكولين، قد يوفر استهلاك حبات أثناء الحمل فوائد معرفية مدى الحياة للنسل.



الصنوبر

البروكلي

هو نبات من الفصيلة الصليبية يوفر معظم الكولين من خلال المصادر الغذائية، كما يقترح الخبراء البروكلي المطبوخ والمسلوق والمصفى أثناء الحمل لمنع خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم عند الرضع.



البروكلي

الموز

الموز مصدرا للكولين الذي يساعد في الوقاية من مخاطر الإمساك المرتبط بالحمل ويوفر العناصر الغذائية الحيوية لكل من الأم والطفل.



الموز

منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرا جيدا للكولين، وخاصة الحليب قليل الدسم، فهي منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وتمنع زيادة الوزن أثناء الحمل.



الحليب

سمك السلمون

المأكولات البحرية هي المصدر الأساسي لمادة الكولين، كما أن سمك السلمون مليء بالعناصر الغذائية الحيوية الأخرى للحمل مثل الأحماض والبروتينات، يساعد الكولين أثناء الحمل في العديد من عمليات التمثيل الغذائي.