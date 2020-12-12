شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل العزل الذاتى للمخالطين لحالات كورونا من أسبوعين إلى 10 أيام ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البريطانية تقيلل مدة العزل الذاتي للأشخاص المخالطين للحالات كورونا الإيجابية من أسبوعين إلى 10 أيام فقط، موضحة أن السياسة المتغيرة ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل 14 ديسمبر، ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، يُطلب من الأشخاص عزل أنفسهم بعد الاقتراب من شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا لاحقًا لمنعهم من نشر المرض إذا أصيبوا به، حيث ينقل العديد من الأشخاص الفيروس إلى الآخرين دون ظهور أعراض، أو قبل أن يمرضوا ، مما يعني أن العزل الذاتي حتى للأشخاص الذين يشعرون بصحة جيدة أمر حيوي لوقف الفيروس في مساره.



تقليل فترة العزل

وكانت المدة المطلوبة للعزل هى أسبوعين طوال فترة تفشي المرض لأن لا أحد تقريبًا سيظل معديًا بعد أسبوعين من الإصابة بالفيروس.

ومع ذلك ، قال كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، إن العلم كان قويًا بما يكفي للسماح بتقصير الفترة، مع احتمال استمرار انتقال العدوى بعد 10 أيام إلى واحد أو اثنين من كل 100.

في بيان وقعه المسؤولون الطبيون الأربعة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ، قالوا: "العزل الذاتي ضروري للحد من انتشار كورونا لأنها تكسر سلاسل الانتقال، وبعد مراجعة الأدلة ، نحن الآن واثقون من أنه يمكننا تقليل عدد الأيام التي يتم فيها عزل المخالطين من 14 يومًا إلى 10 أيام".

ويجب على الأشخاص الذين يعودون من بلدان غير مدرجة في قائمة ممر السفر عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بدلاً من 14 يومًا، ويجب أن يستمر الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام من ظهور الأعراض أو 10 أيام من نقطة إجراء اختبار إيجابي إذا كانت الأعراض بدون أعراض.

وأضافوا أن فترات العزل الذاتية سيتم تقصيرها لجميع البريطانيين اعتبارًا من يوم الاثنين ، بما في ذلك أولئك الذين قيل لهم بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا قبل هذا التاريخ.