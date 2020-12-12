لعلاج الضمور البقعي … تطوير شبكية حيوية تحمي من العمى

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - مرض الضمور البقعي هو مرض يعمل على تدمير الشبكية بشكل تدريجي مما يؤدي إلى ضعف النظر، وفي حالات نادرة قد يسبب العمى الكلي، وهذا المرض شائع الحدوث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام، وأيضًا يصيب الأطفال، ويؤثر هذا المرض على القيام بالأعمال اليومية كالقراءة أو القيادة، ويوجد نوعان من هذا المرض وهمh: الضمور البقعي الرطب والضمور البقعي الجاف، والضمور البقعي الرطب يحدث خلاله فقد سريع للرؤية، أما الضمور البقعي الجاف يحدث خلاله فقد تدريجي للرؤية.

وفي هذا السياق، اتخذ فريق بحثي دولي بقيادة باحثين من جامعة كومبلوتنسي بمدينة مدريد الإسبانية، خطوة جديدة في علاج مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، والمسبب للعمى بدون رجعة، من خلال تطويرهم لأول شبكية اصطناعية في العالم من مادة هجينة حيوية.

ووفقا لموقع ”Medical Xpress“ العلمي، نجح الباحثون في إنشاء شبكية اصطناعية هجينة حيوية، من خلايا شبكية حية، ومن مادة بروتين فِبْرَوِين غير القابلة للذوبان وموجودة في الحرير الذي تنتجه العديد من الحشرات.

وشرح فيفوس بانيتسوس، قائد الفريق البحثي، وهو مدير مجموعة أبحاث الحوسبة العصبية والروبوتات العصبية UCM في إسبانيا، وعضو في معهد البحوث الصحية بمستشفى كلينيكو سان كارلوس دي مدريد الإسبانية، أن شبكية العين الاصطناعية الهجينة الحيوية، هي علاج خلوي لإعادة بناء الشبكية المتضررة بزرع خلايا سليمة في عين المريض.

وأوضح أن خلايا الشبكية الاصطناعية تلتصق مع أغشية فِبْرَوِين وهي مادة رقيقة جدا ومتوافقة حيويًا بنسبة 100 ٪ مع الأنسجة البشرية، ومغطاة بمادة هلامية تحميها أثناء جراحة العيون، وتسمح لها بالبقاء على قيد الحياة خلال المدة الزمنية التي تحتاجها للتكامل مع الأنسجة المحيطة بعد الزرع.

ولفت بانيتسوس في شرحه للدراسة والتي نشرت بمجلة the Journal of Neural Engineering العلمية، إلى أن الشبكية المزروعة تحتوي أيضًا على خلايا اللحمة الوسيطية الموجودة في الجسم والتي تعمل كمنتجة للوقاية العصبية، لحماية الخلايا العصبية وإعادة بناء الجزيئات العصبية، وتسهيل التكامل الوظيفي بين الخلايا المزروعة والمريض.

واعتبر بانيتسوس أن هذا البحث خطوة مهمة نحو حل مشكلة العمى التي تواجه مرضى AMD.

ولبناء هذه الشبكية الاصطناعية بكفاءة، طور الباحثون أغشية فِبْرَوِين الحريرية بخصائص ميكانيكية مماثلة لغشاء بروخ المتواجد في الجزء الأعمق من المشيمية في العين وهو عبارة عن طبقة خلايا تدعم الشبكية العصبية.

بعد ذلك عمل الفريق البحثي على توظيف غشاء بروخ بيولوجيًا حتى تلتصق عليه خلايا الشبكية، وتنمو الخلايا الظهارية والعصبية.

وأخيرًا، أجرى الباحثون دراسة في المختبر للبنية والخصائص الوظيفية للهجين الحيوي للشبكية الإصطناعية.

يُذكر أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، هو مرض تنكسي عصبي يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية المركزية وحتى العمى في أكثر مراحله تقدمًا، حيث تُعد أثاره غير متجانسة، ولا تزال آليات مساره معقدة وغير مفهومة جيدًا، إذ إنه السبب الرئيس لفقدان البصر الذي لا رجعة فيه لدى الأشخاص فوق 65 عامًا من العمر.

ويؤثر على أكثر من 196 مليون شخصا في جميع أنحاء العالم، حيث يُعد مرض عضال، ويمكن للعلاجات الحالية أن تخفف من أعراضه فقط وإبطاء تطوره.