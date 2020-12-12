كيف تدمر كورونا في دقيقتين؟ طريقة جديدة لكبح الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن علماء أمريكيون من إيجاد طريقة لتدمير فيروس كورونا المستجد في دقيقتين في سياق الأبحاث المختبرية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أكد العلماء أنه يمكن لمعاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير تحييد فيروس كورونا بنسبة 99.9%، وتمكنوا من التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في سياق الأبحاث المختبرية، وتم نشر النتائج في المجلة البريطانية لطب الأسنان.



وكان الهدف من برنامج البحث هو التحقيق في إمكانية الحد من معدل انتشار فيروس كورونا باستخدام منتجات العناية بالفم.

وجاء في المنشور أن "النتائج تظهر أن بعض معاجين الأسنان وغسول الفم يمكن أن تساعد في الحد من انتشار فيروس (SARS-CoV-2)، وهو الفيروس المسبب لـCOVID-19، عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا".

وتم تأكيد النتائج المعملية في التجارب السريرية التي شملت 260 مريضا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم.

يذكر أن وباء الفيروس التاجي اجتاح العالم بأسره تقريبا، وأصيب حوالي 69.5 مليون شخص توفي منهم 1.6 مليون، وسجلت معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.