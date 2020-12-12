كورونا يضرب اليابان بحصيلة إصابات "قياسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان أن البلاد سجلت، السبت، أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد.

يأتي ذلك مع استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء.



وأضافت الهيئة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041، وأعلنت طوكيو، عاصمة اليابان والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة اليوم، بحسب "رويترز".

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وإلى الآن لقي نحو 2588 حتفهم في اليابان بسبب فيروس كورونا.