بعد إجازة لقاح فايزر في أمريكا.. رئيس "بيونتيك" يكشف "التحدي الأكبر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر بعد إجازة لقاح كورونا في أمريكا سيكون زيادة التصنيع.

وقال أوجور شاهين: "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر.. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر"، بحسب "رويترز".

وأكد أن الشركتين ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

وقال شاهين إنه يتوقع أن تحصل الشركتان على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021 .

وأكد شاهين أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقا لجدول زمني سريع".

وأضاف: "الخطة الأساسية هي 1.3 مليار جرعة.. ونعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".