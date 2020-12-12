شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا توقف تجارب لقاح كورونا بسبب الاختبارات الإيجابية الكاذبة للإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغيت التجارب السريرية لمرشح لقاح لفيروس كورونا قيد التطوير فى أستراليا بعد أن عاد المشاركون فى التجربة بنتائج اختبار إيجابية كاذبة لفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ووفقًا للتقارير حسب موقع "Thehealthsite"، أعلنت الأطراف المعنية أنه على الرغم من استحضار استجابة فعالة للفيروس وملف أمان قوي، فقد تم إلغاء صفقة للحكومة الأسترالية لشراء أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاح، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا.

لقاح فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية

شددت جامعة كوينزلاند الأسترالية والتي تشرف على تطوير اللقاح، على عدم وجود احتمال أن يتسبب اللقاح في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وأن 216 شخصًا شاركوا في التجربة لم يواجهوا أى آثار صحية ضارة خطيرة.

وتنبع المشكلة من استخدام بروتين فيروس نقص المناعة البشرية لتحقيق الاستقرار فى لقاح المشبك الجزيئى لجامعة كوينزلاند، وعلى الرغم من عدم وجود خطر على الصحة، فإن وجود البروتين يحفز استجابة الأجسام المضادة التي يمكن اكتشافها في اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية.

ومع ذلك بسبب الآثار المترتبة على توصيل اللقاح إلى عدد أكبر من السكان والتدخل المحتمل في إجراءات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الحالية، وافقت الحكومة الأسترالية على أن تطوير اللقاح لن ينتقل إلى المرحلة 2/3 من التجارب.

وقالت نانسي باكستر، عالمة الأوبئة السريرية في مدرسة ملبورن للسكان والصحة العالمية، لهيئة الإذاعة الأسترالية: "من الواضح أنه إذا كانت لدينا خيارات أخرى رائعة للقاحات، فليس من المنطقي أن يكون لدى الناس اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابي كاذب، لهذا السبب توقف هذا لقاح أوكسفورد / أسترازينيكا".

وبعد فشل لقاح UQ من جامعة كويزلاند، كشفت الحكومة الأسترالية أنها ستتكلف بتصنيع 20 مليون جرعة إضافية من Oxford / AstraZeneca وزيادة الوصول إلى لقاح Novavax الأمريكى إلى نحو 50 مليون جرعة.

كيف يمكن أن يؤدي لقاح كورونا إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإيجابي؟

يستخدم لقاح UQ / CSL تقنية "المشبك الجزيئي" لمنع بروتين ارتفاع الفيروس التاجي من "التذبذب"، ومن المرجح أن يؤدي هذا العرض الأكثر استقرارًا إلى استجابة مناعية وقائية.

يحتوي المشبك الجزيئي في لقاح جامعة كوينزلاند على جزء من بروتين فيروس نقص المناعة البشرية، وهو سلسلة من 80 حمضا أمينيا، هذا في حد ذاته غير ضار ولا يمكن أن يسبب عدوى فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

لكن كان هناك دائمًا احتمال نظري أنه بمجرد حقنها كجزء من تركيبة اللقاح ، فإن أجهزة المناعة لدى الناس سوف تتعرف عليها على أنها "غريبة" وترفع الأجسام المضادة ضدها، وحتى الآن، اعتقد فريق البحث أن فرصة حدوث ذلك منخفضة.

ومع ذلك فمن الواضح أن أجهزة المناعة قد تعرفت على جزء بروتين فيروس نقص المناعة البشرية في المشبك الجزيئي.

وشهدت التجربة المزيد من اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيجابية الخاطئة"، وكان هذا يعني القلق غير الضروري بينما كان الناس يطلبون مزيدًا من التوضيح حول حالة فيروس نقص المناعة البشرية لديهم.