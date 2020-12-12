شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون الأكثر عرضة لخطر كورونا يحصلون على لقاح فايزر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أمريكية أن منح لقاح فايزر تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" يعنى أن 2.9 مليون أمريكى وهم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا سيحصلون على اللقاح فى غضون أيام، وهذه هى الخطوة الأولى فى مسار 9 أشهر للعودة إلى الحياة الطبيعية وفقا لما يتوقعه الخبراء فى أمريكا، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر" الأمريكى.

وقد اجتمعت لجنة استشارية مستقلة لإدارة الغذاء والدواء لمناقشة تلك البيانات أول أمس، وقررت اللجنة أن اللقاح كان آمنًا لإعطائه للجمهور، لأن معظم المتطوعين المحصنين أبلغوا للتو عن آثار جانبية مؤقتة مثل التعب والصداع والألم فى موقع الحقن.

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان فى بيان "تصريح الاستخدام فى حالات الطوارئ "يتبع إجراء اليوم عملية مراجعة مفتوحة وشفافة تضمنت مدخلات من خبراء مستقلين في العلوم والصحة العامة وتقييم شامل من قبل علماء الوكالة المهنيين للتأكد من أن هذا اللقاح يفي بالمعايير العلمية الصارمة لإدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للسلامة والفعالية وجودة التصنيع اللازمة لدعم".

وأضاف أن تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يعد علامة فارقة في مكافحة هذا الوباء المدمر الذي أثر على العديد من العائلات في الولايات المتحدة وحول العالم.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل 21 مليون عامل رعاية صحية في البلاد و 3 ملايين مقيم في مرافق الرعاية طويلة الأجل - بما في ذلك دور رعاية المسنين - على أولوية الوصول إلى اللقاحات.

وبإذن من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يمكن لشركة Pfizer توزيع اللقاحات باستخدام نظام التسليم الخاص بها ، والذي يتمركز في كالامازو، ميشيجان، وبليزانت بريري، ويسكونسن.

وتمتلك شركة فايزر 6.4 مليون جرعة لقاح متاحة، لكن شحنات الشركة الأولى ستحتوي فقط على 2.9 مليون جرعة هذا لأن 2.9 مليون شخص الذين حصلوا على تلك اللقاحات المبكرة سيحتاجون إلى جرعات ثانية بعد ثلاثة أسابيع ويتم تخصيص 500 ألف جرعة أخرى في حالات الطوارئ.

ويمكن لبعض الأفراد الحصول على الحقنة الأولى في غضون 24 إلى 48 ساعة ثم سيحتاجون إلى حقنة ثانية بعد 21 يومًا (جرعة واحدة فعالة بنسبة 52% فقط في الوقاية من كورونا).

يجب أن تقرر المستشفيات كيفية تخصيص اللقاحات بين الموظفين، ويستخدم البعض نظام اليانصيب، على الرغم من أن الكثيرين سيختارون على الأرجح الموظفين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، مثل أطباء الطوارئ.

من ناحية أخرى ستمنح نيويورك سكان دور رعاية المسنين أولاً الوصول إلى 170.000 جرعة، يليهم طاقم دار رعاية المسنين والعاملين في المستشفيات المعرضين لمخاطر عالية.

وستقوم ولاية كنتاكي بتقسيم الدفعة الأولى ، حيث ستمنح 12600 جرعة للمستشفيات و25400 جرعة للمقيمين وموظفي الرعاية طويلة الأمد.

وستستمر اللقاحات للمجموعات ذات الأولوية حتى عام 2021.

ويقدر المسئولون الفيدراليون أن الولايات المتحدة يمكن أن توزع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2020 - ما يكفي لتحصين 20 مليون شخص يشمل هذا المجموع جرعات من كل من شركة Pfizer و Moderna.

وستقوم اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء بتقييم اللقاح من موديرنا في 17 ديسمبر وبافتراض الحصول على اللقاح بسرعة، تتوقع الشركة توزيع 20 مليون جرعة قبل نهاية العام.

وأظهرت بيانات التجربة أن جرعة مودرنا فعالة بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا.

ومن المرجح أن يتم تطعيم المجموعات الأخرى ذات الأولوية، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا، في بداية عام 2021.