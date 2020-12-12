شكرا لقرائتكم خبر عن حلق يمكن لمرضى السكرى ارتداؤه يراقب مستويات الجلوكوز بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء من جامعة هدرسفيلد ببريطانيا حلق يمكن ارتدائه لمرضى سكري النوع الأول ويراقب هذا الحلق مستويات السكر في الدم ويقدم ملاحظات في الوقت الفعلي، ويتوقع العلماء أن يحدث هذا الحلق ثورة في كيفية إدارة المرضى لمرض السكري من النوع الأول، بحسب موقع "نيوز ميديكال".

وحلق Sense Glucose Earring هو جهاز غير جراحي لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم، ويتطلب حلق مراقبة مرض السكري ثقبًا في شحمة أذن واحدة يشتمل على موجات لاسلكية آمنة عالية التردد تخترق الأذن وتوفر بيانات عن خصائص الدم.

على عكس بعض أجهزة مراقبة الجلوكوز الأخرى الموجودة في السوق، لا يتطلب تصميم الحلق عينات دم ثابتة ويستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن، مما يقلل من كمية النفايات الطبية والبلاستيكية المنتجة.

بمجرد مراقبة الدم، يتصل Sense بتطبيق لتنبيه المستخدم حول مستويات السكر في الدم الحالية ويرسل له إشعارات يمكن للتطبيق مشاركة البيانات وتحليل الاتجاهات ويساعد المستخدم بشكل عام على إدارة حالتهم.

تعتمد الإدارة المثالية لمرض السكري على إيجاد التوازن المثالي للأدوية للحفاظ على نسبة السكر في الدم للمريض في النطاق المثالي: إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة للغاية ، فهناك مخاطر كبيرة من مضاعفات الأوعية الدموية ، مثل مشاكل الرؤية وأمراض الكلى إذا كان السكر في الدم منخفضًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج مرضية ، بما في ذلك الإغماء أو النوبات أو حتى الموت.

وفقًا لموقع جمعية السكر البريطانية ، يعاني 6 من كل 7 مراهقين من أجل السيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ضمن النطاق المستهدف ، لذا فإن قيمة HbA1c أقل من 7.5٪.

على الرغم من أن مرض السكري من النوع 1 ليس خطأ الشخص المصاب به ولا يرتبط بأي أنماط أو خيارات سلوكية. يعاني الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة من مستوى مؤلم من وصمة العار ويمكن أن يكون لديهم ضعف في التحكم في نسبة السكر في الدم مما قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل الصحية ".