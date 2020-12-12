شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تستطيع النساء الحوامل الحصول على لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت حكومة المملكة المتحدة إرشادات توضح أنه لا ينبغي تلقيح النساء الحوامل بلقاح كورونا إلا بعد الولادة، ويتم حث النساء اللائي يعتقدن أنهن قد يكن حوامل على تأخير التطعيم حتى يتأكدن من الحمل ، كما يجب عدم تحصين أولئك اللاتى يحاولن الإنجاب.

وحسب ما ذكرته ذا ديلى ميل البريطاني فإن هذا الإجراء احترازي بحت وليس من غير المألوف استبعاد بعض المجموعات من أخذ لقاحات جديدة.

حيث نجح لقاح فايزر في الحصول على موافقة هيئة الرقابة الطبية البريطانية الأسبوع الماضي مع تصنيف سلامة جيد ولا يوجد دليل يشير إلى أن النساء الحوامل في خطر.

لكن العلماء الذين يقفون وراء الوخز لم يختبروه على النساء الحوامل أو المرضعات ، لذلك لا يوجد دليل ملموس يثبت أنه سيكون آمنًا وفعالًا.

يتعين على العلماء إجراء اختبارات معملية صارمة للغاية قبل أن يتمكنوا من تجربة اللقاح على النساء الحوامل لأن التداعيات المحتملة لحدوثه بشكل خاطئ أسوأ.

هناك حوالي 850 ألف حالة حمل سنويًا في إنجلترا وويلز ، مما يشير إلى أن 630 ألف امرأة تحمل طفلاً في أي وقت، و يقع العديد منهن في أدنى فئة من حيث الأولوية للتطعيم على أي حال ، كونهن في فترة ما قبل انقطاع الطمث ويكون عمرهن أقل من 50 عامًا في الطابور ، باستثناء بعض الأمهات المسنات أو اللواتي يعانين من ظروف صحية خطيرة للغاية.

لا يُنصح عادةً ببعض اللقاحات التي تحتوي على نسخ حية من الفيروسات أثناء الحمل بسبب احتمالية حدوث عدوى طفيفة ، بينما يعتبر البعض الآخر آمنًا للاستخدام.

لن يتم أيضًا تقديم اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بسبب نقص البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية حيث تم اختبار اللقاح على البالغين فقط.