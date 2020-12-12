شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: هل يمكن التوقف عن ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول معظم خبراء الأمراض المعدية إن الاستمرار في ارتداء القناع أمر موصى به بشدة حتى بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا .كانت هناك بالفعل العديد من التقارير البحثية التي تدعم فوائد ارتداء الأقنعة في بيئة الرعاية الصحية والمجتمع لتقليل انتقال فيروس كورونا، لكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو: هل يمكن التوقف عن ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا؟

وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، الإجابة هي - لا ، لا يجب أن تتوقف عن ارتداء القناع بعد الحصول على لقاح كوفيد.



الوباء لم ينته بعدعلى عكس ما يعتقده الكثيرون ، فإن وصول لقاح لا يعني حقًا نهاية المعركة، كما يشير الخبراء ، لا يزال يتعين على الناس اتباع احتياطات السلامة في المستقبل، وهذا يعنى انه سيظل الكثيرون ، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم ، بحاجة إلى ارتداء قناع. الوباء لم ينته بعدعلى عكس ما يعتقده الكثيرون ، فإن وصول لقاح لا يعني حقًا نهاية المعركة، كما يشير الخبراء ، لا يزال يتعين على الناس اتباع احتياطات السلامة في المستقبل، وهذا يعنى انه سيظل الكثيرون ، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم ، بحاجة إلى ارتداء قناع.

لماذا قد تضطر إلى ارتداء قناع حتى بعد تلقي التطعيم؟

لسببين ، سيظل التوصية بالأقنعة والتباعد الاجتماعي لبعض الوقت بعد تطعيم الأشخاص.

للبدء ، تتطلب اللقاحات الأولى لفيروس كورونا حقنتين ؛ وتأتي جرعة فايزر الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى ، وتأتي جرعة مودرنا بعد أربعة أسابيع. وعمومًا ، فإن تأثير اللقاحات ليس فوريًا.

من المتوقع أن يحصل الأشخاص على مستوى معين من الحماية في غضون أسبوعين بعد اللقطة الأولى، لكن الحماية الكاملة قد لا تحدث إلا بعد أسبوعين من اللقطة الثانية.



قد تصيب شخصًا لا يتم تطعيمهكما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان لقاحا Pfizer و Moderna يقيان الأشخاص من العدوى تمامًا ، أو من الأعراض فقط، وهذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يظلون قادرين على الإصابة ونقل الفيروس ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون بمعدل أقل بكثير. قد تصيب شخصًا لا يتم تطعيمهكما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان لقاحا Pfizer و Moderna يقيان الأشخاص من العدوى تمامًا ، أو من الأعراض فقط، وهذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يظلون قادرين على الإصابة ونقل الفيروس ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون بمعدل أقل بكثير.

و حتى عندما تبدأ إمدادات اللقاح في الازدياد ، فمن المتوقع أن يستغرق إدخال مئات الملايين من الطلقات في أذرع الناس شهورًا.





لن يتم تلقيح الجميعإن تحصين مليارات البشر ليس بالأمر السهل، ومع تزايد تردد اللقاح ، سيصبح من الصعب إقناع الجميع بالحصول على لقاح تجريبي ، أو تثقيفهم حول الفوائد ، خاصة عند اكتشاف آثار جانبية غريبة وهناك بعض الآثار غير السارة التي يحاول الأطباء تحذيرنا منها .

هناك أيضًا من لا يمكن تطعيمهم ، بسبب تشخيصهم الطبي واعتلالهم ، مما يعني أنهم ما زالوا عرضة للخطر ، ويمكن أن ينقلوا الفيروس للآخرين.

أضافت تقارير حالات إعادة الإصابة بالفيروس التاجي المزيد من الأسئلة حول نوع المناعة التي يمكن أن توفرها لقاحات كورونا ، وما إذا كانت ستتمكن من منع الإصابة مرة أخرى أو ببساطة تقليل أعراض المرض لفترة زمنية محددة.



يمكن للأقنعة وقف انتشارهاذكرت الدراسات أنه يمكن القضاء على جائحة كورونا، إذا كان ما لا يقل عن 70 ٪ من الجمهور يرتدون أقنعة الوجه باستمرار. ووفقًا للمنتقدين ، يمكن أن تساعد أقنعة الوجه في إبطاء انتشار فيروس كورونا عن طريق تقليل رذاذ قطرات الجهاز التنفسي وكذلك حماية مرتدي القناع من الإصابة بالفيروس. يمكن للأقنعة وقف انتشارهاذكرت الدراسات أنه يمكن القضاء على جائحة كورونا، إذا كان ما لا يقل عن 70 ٪ من الجمهور يرتدون أقنعة الوجه باستمرار. ووفقًا للمنتقدين ، يمكن أن تساعد أقنعة الوجه في إبطاء انتشار فيروس كورونا عن طريق تقليل رذاذ قطرات الجهاز التنفسي وكذلك حماية مرتدي القناع من الإصابة بالفيروس.

إذا القناع هو أفضل طريقة لمنع انتشار المرض. عليك أن تفهم أنه حتى لو كان اللقاح في السوق ، فلن يتم التطعيم الشامل في جميع أنحاء البلاد بين عشية وضحاها.

لذلك ، سيكون من الحكمة عدم خلع قناعك مبكرًا حتى بعد التطعيم. استمر في ارتدائه وتأكد من الحفاظ على قواعد وقيود الوباء الأخرى.