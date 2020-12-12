كورونا حول العالم.. أمريكا تجيز لقاح فايزر وبدء التطعيم بكيبيك الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 71 مليونا و438 ألفا و200 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و201 ألف و190 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 49 مليونا و638 ألفا و35 حالة، السبت.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

أمريكا تجيز لقاح فايزر

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد-19) الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح (كوفيد-19) أن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.





وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وأحصت الولايات المتّحدة، الجمعة، رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار، إن عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة الارتفاع.

وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق.

100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا" لعلاج (كوفيد-19)، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الجمعة.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأمريكية.





واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بيونتيك.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير/شباط المقبل، وجميع السكان بحلول يونيو/حزيران 2021.

وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية.

التطعيم ضد كورونا في كيبيك

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك في كندا فرنسوا ليجو، الجمعة، إن التطعيم سيبدأ في المقاطعة، الإثنين، بعد 5 أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" ضد (كوفيد-19).

وقالت حكومة كيبيك في بيان إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولاً.





وخلال الموجة الأولى للجائحة، سُجّلت في دور رعاية المسنين نسبة 80% من إجمالي حالات الوفيات في المقاطعة.

في وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا، وهي الدولة الثالثة التي توافق على لقاح فايزر بعد المملكة المتحدة والبحرين يجب أن تتلقى 249 ألف جرعة بحلول نهاية الشهر، بينها 30 ألفا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقالت السلطات إن اللقاحات الأولى أُرسِلت من بلجيكا، ويُتوقّع وصولها في الأيام المقبلة إلى كندا.

ويجب أن يبدأ التطعيم على الفور في 14 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

اما أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا والتي تُعتبر احدى أكثر مناطق البلاد تأثرا بالجائحة، فيجب أن تبدأ التطعيم، الثلاثاء.

كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1518 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 143705.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1182 حالة.





واتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً قضى بحظر التجول بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، على أن يبدأ ‏الإغلاق العام الساعة العاشرة ليلاً، وذلك من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.