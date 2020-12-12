شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون اختبارا للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا فى 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء بجامعة كاليفورنيا الأمريكية اختبارًا جديدًا دقيقًا للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا والذي يعطي نتائج في أقل من 20 دقيقة، ويعتبر هذا الفحص الموصوف في مجلة Scientific Reports ، دقيقًا مثل اختبارات الأجسام المضادة الأكثر موثوقية المتوفرة حاليًا، ولكنه أقل تعقيدًا ويمكن إجراؤه بشكل أسرع.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS المعيار الذهبي لاختبار الأجسام المضادة هو طريقة معملية معقدة تسمى ELISA تستغرق من أربع إلى ست ساعات للتشغيل وتوفر نتائج كمية تشير إلى قوة الاستجابة المناعية، و قال الباحثون إن المقايسات الأكثر بساطة باستخدام شرائط الاختبار توفر نتائج سريعة ، ولكنها أقل موثوقية ولا تحدد مستويات الأجسام المضادة توفر الطريقة الجديدة نتائج كمية كاملة في أقل من 20 دقيقة.

قالت ريبيكا دوبوا ، الأستاذة المساعدة في جامعة كاليفورنيا الأمريكة "الاختبار حساس للغاية إن لم تكن أفضل من المقايسات الأخرى في الكشف عن المستويات المنخفضة من الأجسام المضادة ، فهو يجمع بين مزايا شرائط الاختبار التي تستغرق 20 دقيقة مع النتائج الكمية والأداء العالي".

يشير اختبار الأجسام المضادة الإيجابية إلى إصابة سابقة بالفيروس لا تُستخدم هذه الاختبارات لتشخيص العدوى النشطة ، ومع ذلك ، الأمر الذي يتطلب اختبارًا مختلفًا يكتشف المادة الوراثية للفيروس أو مستضدات الفيروس، الأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي والتي تتعرف على مستضدات الفيروسات وترتبط بها، اختبارات الاجسام المضادة مهمة لفهم انتشار الفيروس التاجي من خلال تحديد عدد الأشخاص المصابين.

تُستخدم الاختبارات أيضًا لتقييم الاستجابات للقاحات التجريبية في كل من الأشخاص وحيوانات المختبر قال الباحثون إن المعلومات الكمية حول مستويات الأجسام المضادة قد تكون مهمة بشكل خاص في المستقبل إذا كان العلماء قادرين على تحديد أن هناك حاجة إلى مستوى معين من الأجسام المضادة لتوفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.