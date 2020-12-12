شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للحفاظ على الجلد مع "التاتو" الجديد.. أهمها حمايته من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر الوشم وبات من أبرز العادات و"التقاليع" الحديثة التي يقبل الشباب والمراهقون على رسمه على الجلد، والذى يتعدد أنواعه واشكاله لكنه يحمل مخاطر صحية ولابد من الاعتناء به حتى لاينتج عنه مضاعفات وآثار طبية، وفقا لتقرير نشر في موقع Thesun.

وأكد التقرير العلمى أن الوشم الجديد يعتبر جراحا مفتوحة ويستغرق مدة زمنية طويلة للشفاء لذا يجب العناية به حتى لايصيب صاحبه بمضاعفات أخرى، حيث يستغرق مدة الشفاء من الوشم الجديد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يعود الجلد الخارجي إلى طبيعته، ولكن على الرغم من أنه قد يبدو طبيعيًا، إلا أنه قد يستغرق ما يصل إلى 6أشهر حتى تلتئم جميع طبقات الجلد تمامًا.

وأشار التقرير الى بعض النصائح التي يجب اتباعها للتأكد من شفاء الوشم الجديد، نظرا لأن عدم العناية به يمكن أن يطيل من عملية الشفاء، لذا فلابد من اتباع نظام عناية لمكان الوشم بصفة دائمة، من خلال الآتي:

1.إزالة الضمادة التي تم وضعها على الوشم كل ساعتين أو ثلاث ساعات نظرا لأن الجرح يحتاج الى التنفس من أجل الشفاء.

2.لاتفرط في تنظيف الجرح بالماء، فما يمكنك فعله هو غسل الوشم برفق مرة واحدة يوميا بماء دافئ معتدل لمدة أسبوعين على الأقل.

3.استخدام مرهم غير معطر للحفاظ على ترطيب الجلد المحيط بالوشم حتى لايصاب بالتشقق وذلك لمدة مرتين يوميا .

4.حماية الوشم من اشعة الشمس التي تؤدى الى تلاشى الوشم الجديد، خاصة الوشم الملون .

5.تجنب ملامسة الوشم والاحتكاك به حتى لايتكون قشور بمكان الوشم.

6. مراعاة عدم اغمار الوشم بالماء عند الاستحمام حتى تساعده في الالتئام بشكل اسرع.