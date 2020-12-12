شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء موسم النوبات القلبية.. اعرف السبب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلب عضو حيوي في الجسم، لن يكون من الخطأ القول إنه إذا توقف القلب عن العمل بشكل صحيح ، فإن احتمالية بقاء جسم الإنسان على قيد الحياة تقل إلى حد كبير، لا تزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الناس في جميع أنحاء العالم، والنوبات القلبية من أكثر الحالات التي تصيب القلب شيوعًا، تحدث النوبات القلبية عند انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSيمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت ، خلال أي موسم ومع ذلك، تصبح حالات النوبات القلبية أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء.

تعرف على سبب زيادة فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، وما يمكنك القيام به أثناء الطقس البارد للحفاظ على سلامة وصحة أعضائك الحيوية.

طقس الشتاء "موسم النوبات القلبية"

يُطلق على فصل الشتاء فصل النوبات القلبية ، حيث يشهد ارتفاعًا حادًا في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وحدوثها، يتميز فصل الشتاء بعوامل مثل الضغط الجوي والرطوبة والرياح ودرجات الحرارة الباردة، يمكن أن يتسبب ذلك في استجابة أجسامنا بطريقة معينة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية على سبيل المثال ، في الطقس البارد ، يزداد نشاط الجهاز العصبي لإبقائنا دافئًا ، وتضيق الأوعية الدموية ، ويزداد سمك الدم كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبا على ضغط الدم وبالتالي تؤدي إلى النوبات القلبية.

نصائح للحفاظ على صحة القلب خلال فصل الشتاء

ارتداء ملابس دافئة: يتطلب الطقس البارد منا التأكد من أن أجسامنا دافئة عندما يكون الجسم باردًا ، يميل نشاط الجهاز العصبي إلى الزيادة ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يتسبب في زيادة كثافة الدم. تأكد من ارتداء ملابسك وفقًا للطقس ، وأن ملابسك تحافظ على دفئك.

تجنب أي إزعاج: إذا كان البقاء في الخارج يشعر بعدم الراحة ، فتأكد من دخولك كثيرًا لتجنب أي إزعاج في نفس الوقت ، تجنب الملابس التي يصعب خلعها أو التي تجعلك غير مرتاح.

ممارسه التمارين: تمارين القلب والأوعية الدموية مثل ركوب الدراجات والمشي السريع والجري والركض وما إلى ذلك مفيدة لقلبك حتى عندما يصبح الجو باردًا في الخارج ، حاول الحفاظ على روتين التمرينات بانتظام.