شكرا لقرائتكم تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تسجيل مسرب لمكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه، عن موقفه من بعض الاتهامات التي لاحقته بعد ثورة 2011 التى اطاحت بنظامه، مؤكدا أن "ضميره مرتاح".

وقال بن علي في التسجيل التي حصلت "العربية/الحدث" على نسخة منه، "لم يسبق أن اعطيت تعليمات لتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين"، مبينا "انه لم يوقع طيلة 23 سنة من حكمه، الا على تنفيذ حكم وحيد بالاعدام وذلك ضد سفاح قتل 14 طفلا بمحافظة نابل شمال البلاد"، وفق قوله.

كما شدد على "أنه لم يتم قتل أي شخصية سياسية في عهده"، منوها في المقابل إلى "انه حرص على توفير الحماية السرية للمعارضين له".

نار وزجاجات حارقة

واعتبر بن علي أن كل المشاركين والحاضرين في ما وصفه بمسلسل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، معروفون وحافظون لدروسهم، مطلقا عليهم "مجموعة البحيري والمكي"، القياديين في حركة النهضة.

وذكّر الرئيس الراحل حركة النهضة، باعتدائها "بالنار والزجاجات الحارقة ضد تونسيين" في اشارة إلى الحادثة الإرهابية التي حدثت بباب سويقة بالعاصمة سنة 1991.

توفي بعد صراع مع المرض

يذكر أن الرئيس الاسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.