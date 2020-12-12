فوائد الفول الصويا أهمها يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى فول الصويا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، حيث يحتوى على "كربوهيدرات، بروتين، والمعادن ، بما في ذلك فيتامين K1 ، وحمض الفوليك ، والنحاس ، والمنغنيز ، والفوسفور ، والثيامين".

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد فول الصويا هى:

فوائد فول الصويا على صحة الجسم

1:قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير معظم الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن استهلاك منتجات الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتشير الدراسات أيضًا إلى وجود تأثير وقائي ضد سرطان البروستاتا لدى الرجال.

2:التخفيف من أعراض سن اليأس

يحتوى فول الصويا على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التى تعمل على تخفيف أعراض سن اليأس عند السيدات بعد انقطاع الطمث.

3:صحة العظم

قد يقلل استهلاك منتجات الصويا من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء اللائي تعرضن لانقطاع الطمث.

4:تناول فول الصويا يمكن أن يساعد في تعزيز الخصوبة لدى النساء، حيث أنه قد يقي المرأة من التأثيرات المادة السلبية لمادة بيسفينول أ (BPA) الكيميائية التى تؤثر على الخصوبة.

5:تحتوي حبوب الصويا على مادة الأيزوفلافون التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور تجاعيد البشرة الناتجة عن أشعة الشمس، حيث تساعد هذه المادة في تحسين مرونة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

6:يحتوى فول الصويا على نسبة عالية من البروتين مما يساعد على فقدان الوزن لأن البروتين يساعد على الشعور بالشبع، كما أن للبروتين تأثير حراري مرتفع، مما يعزز حرق الدهون والسعرات الحرارية.