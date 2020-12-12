شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من استشاري لـ«مرضى الضغط» مع قدوم موجات البرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى الضغط من البرد الشديد .
وقال النمر في تغريدة على حسابه بتويتر : “احذروا البرد الشديد خصوصاً في من هم فوق 65 سنة، فمتوسط ارتفاع الضفط في حدود 8-10 ملم زئبق ويزداد مدى هذا التأثر بالذات في كبار السن.”
وكان النمر قد أوضح أن مقولة “دخان الحطب يتبع الزين”، هي اعتقاد خاطئ، مشدداً على أهمية تغيير المكان بعيداً عن دخان الحطب، للحفاظ على العين والرئتين”.
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