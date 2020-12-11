شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من هبوط نسبة السكر في الدم.. ويقدم نصيحة مهمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري القلب والباطنية الدكتور فواز العنزي من هبوط نسبة السكر بالدم، موضحاً أنه لا يقل خطورة عن ارتفاعه بالدم.

وقال في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك أسباب عدة لهبوط نسبة سكر الدم، ومنها تناول مريض السكري جرعات زائدة من إبر الإنسولين أو الحبوب المخفضة للسكري أو بذل المريض لمجهود معين أو نسيانه تناول الطعام المحدد قبل أو بعد تناول الجرعات.

وأضاف أن هبوط السكري هو أن تكون قراءة السكري العشوائي هي أقل من 70 ملجم، وقد تصل لدى بعض الأشخاص لـ60 أو 50 ملجم.

وأشار إلى أنه من أعراض هبوط السكري هو التعرق الشديد ورجفان في اليدين وصداع وعدم القدرة على التركيز، وزيادة بمعدلات ضربات القلب، وقد تصل إلى فقدان الوعي.

ونصح أنه في حالة غاب المريض عن الوعي نتيجة لهبوط السكر بالدم فلابد عدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم حتى لا يتعرض للاختناق ، وإذا كان في وعيه فينصح إعطائه كمية قليلة، من العصائر أو المشروبات الغازية لأن السكر عنصر الطاقة الأساسي لخلايا الدماغ.