شكرا لقرائتكم خبر عن هل المضادات الحيوية والأدوية العشبية تقضى على مضاعفات فيروس كورونا داخل جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم تقرير نشره موقع Timesofindia مصير العديد من الشائعات التي أثيرت حول العقاقير وطرق العلاج التي تستخدم لمواجهة أعراض فيروس كورونا، بعد أن اختلفت الآراء العلمية حول مدى فاعليتها في مقاومة الأعراض التي يعانى منها المصابون، خاصة الوصفات المنزلية التي يعتقد الأشخاص أنها ستحميهم من العدوى، حيث أوضح:

1.الأدوية المضادة للفيروسات قد تكون فعالة لدى بعض المصابين بالفيروس التاجى، الذين يعانون من الأعراض الخفيفة التي لا تصل إلى حد مضاعفات الجهاز التنفسى التي تحدث لدى بعض الحالات الخطيرة، حيث وافقت إدارة الدواء الغذاء الأمريكية على عقار ريمديسفير، للعلاج من اعراض الفيروس، والذى يعد أحد الأدوية المضادة للفيروسات.

2. الأدوية العشبية، حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى تلك العقاقير لتخفيف حدة الأعراض ، لكن علميا لم يثبت مدى فاعلية تلك العقاقير من الحد من مضاعفات الفيروس التاجى.

3. الأيورفيدا حيث يعتد الكثيرون أن اتباع تلك النظام العلاجى والذى يعتمد على التوازن بين جميع القوى في الجسم وعلى النباتات الطبيعية، ويستخدم لمواجهة العديد من الأمراض المزمنة، لكنه لم يثبت فاعليته أيضا للحد من اعراض كورونا.

4. المضادات الحيوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الفيروس، لكنه لا يمكن استخدامه كبديلا لعلاج العدوى لكنه يستخدم كعامل مساعد في علاج المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى .

5.الفيتامينات والمكملات الغذائية لا تساعد في قتل الفيروس أو تجنب العدوى، لكنها تعزز من جهاز المناعة فقط.

وحذر التقرير من اعتماد المصابين بأعراض شديدة على العقاقير فقط، فلابد من تلقى العلاج داخل المستشفى وفقا لتوجيهات الفريق المعالج، ولا يجب الاعتماد على الأساطير لمواجهة مضاعفات الفيروس التي قد تودى بحياتك في بعض الحالات الخطيرة.