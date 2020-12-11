رقم قياسي لوفيات فيروس كورونا في البرتغال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البرتغال، الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة من وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد فيها منذ بدء الجائحة.

وقالت البرتغال إنها سجلت 95 وفاة مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19، الجمعة، فيما تكافح دول في أنحاء القارة الأوروبية لاحتواء الموجة الثانية من العدوى.



يأتي ذلك قبل أسبوع من موعد من المتوقع أن تراجع فيه الحكومة خطط تخفيف القيود المفروضة لاحتواء المرض أثناء عطلات عيد الميلاد.

ويقطن البرتغال نحو 10 ملايين نسمة وسجلت حتى الآن في المجمل 5373 وفاة بالمرض و340287 إصابة بعد تسجيل 5080 حالة جديدة منذ الخميس.